Açıklama Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Amelie de Monchalin'den geldi.



Monchalin, "Gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği Zirvesi'nde Suriye'deki eylemleriyle ilgili Türkiye'ye yaptırımlar ele alınacak" dedi.



ABD'de de benzer girişimler var. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 29 Cumhuriyetçi üye harekat nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.



Senato'da da Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörlerin hazırladığı benzer bir yasa tasarısı gündemde.



Senatör Lindsey Graham ve Van Hollen, Senato'ya sunulmak üzere Türkiye'ye askeri ve enerji alanlarında yaptırımlar öngören bir tasarı hazırladı.