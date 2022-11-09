ABD ara seçimlerinde son durum

ABD'de bu kez Başkan değil sadece Kongre üyeleri seçiliyor. Ama kendisi yarışmasa da seçim, Başkan Joe Biden için büyük önem taşıyor. Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da çoğunluğun hangi partide olacağı Başkan için de belirleyici bir öneme sahip. Seçim sonucu, başkanlık seçimine kadar geçecek iki yılı da şekillendirecek.

ABD'de, Senato'nun bir kısmının ve Temsilciler Meclisi'nin tamamının yenileneceği ara seçimler için vatandaşlar sandık başına gitti. Amerikan halkı 100 üyeli Senatonun yüzde 35'ini ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamını yeniden seçmek için oy kullanıyor. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

Grafikte ABD'deki Senato seçimlerindeki son durum görülüyor.

ABD'DE SENATO'DA CUMHURİYETÇİLER 11, DEMOKRATLAR 5 SANDALYE KAZANDI



Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Indiana, Arkansas, Kansas, Kuzey Dakota ve Güney Dakota'da Cumhuriyetçi isimler seçimlerden galip çıktı. New York'ta ise Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer koltuğunu korudu.



Daha önce açıklanan sonuçlara göre Alabama, Güney Carolina ve Kentucky eyaletinde Cumhuriyetçi adaylar kazanmıştı. Florida'da ise Cumhuriyetçi aday Marco Rubio yeniden seçildi. Ayrıca Oklahoma eyaletindeki 2 koltuğun da sahibi Cumhuriyetçiler olmuştu.



Öte yandan Connecticut, Illiniois, Vermont ve Maryland'de Demokrat isimler seçimi kazanmıştı. Böylece şu ana kadar açıklanan sonuçlarda Cumhuriyetçiler 11, Demokratlar 5 koltuk kazanmış oldu. Açıklanan sonuçlarda Cumhuriyetçilerin elinde 40, Demokratların elinde 41 koltuk görünüyor.



Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

ÇOĞUNLUĞUN CUMHURİYETÇİLERE GEÇMESİ BEKLENİYOR



Diğer taraftan, ABD'de Senato yarışındaki kritik 7 eyaletteki oy sayım süreci devam ediyor. Pensilvanya eyaletinde, Cumhuriyetçi partiden aday olan Dr. Mehmet Öz, rakibi Demokrat aday John Fettetman'ın az farkla gerisinde bulunuyor. New York'ta Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer koltuğunu korumayı başardı. Amerikan merkezli anket kuruluşları, 100 koltuklu Senato'da Cumhuriyetçiler ve Demokratların Senato'da 40'ar koltuğun sahibi olacağını öngörüyor. Geriye kalan 20 koltuk için belirsizlik sürüyor.



Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Diğer yandan, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğun Cumhuriyetçilere geçmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi seçimlerinde yarışı Cumhuriyetçiler önde götürüyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE CUMHURİYETÇİLER 82, DEMOKRATLAR 42 SANDALYE KAZANDI

ABD'de oy sayımı devam eden Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 47, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazandı.



ABD'de Senato'nun üçte biri olan 35 koltuğu ve Temsilciler Meclisinin ise 435 koltuğunun tamamı için yapılan ara seçimlerde oylar sayılmaya devam ediyor.



Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi yarışında, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazanırken Demokratlar ise 47 sandalyenin sahibi oldu.



Batı eyaletlerinde sonuçlar henüz gelmeye başlamadı ancak şu ana kadar gelen sonuçlara göre Demokratların Temsilciler Meclisi yarışında 2 koltuğu Cumhuriyetçilere kaptırdığı görülüyor.



Cumhuriyetçiler ayrıca, daha önce yapılan bazı seçim bölgesi değişikliğinden kaynaklı boş kalan 1 sandalyeyi daha aldı.



Şu anda Demokratların Temsilciler Meclisinde 220 sandalyesi bulunuyor, Cumhuriyetçiler ise 212 sandalyeye sahip, 3 sandalye ise boştu.



Temsilciler Meclisinde 218 sandalyesi bulunan parti meclis çoğunluğunu elde ediyor ve tüm komitelerin başkanlarını çoğunluğu elinde bulunduran parti atıyor.



Demokratların çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisinin kontrolünü ele almak için Cumhuriyetçilerin 9 sandalyeye ihtiyacı var.

Şeçimde yenilenecek 35 sandalyeden 21'inde Cumhuriyetçi, 14'ünde Demokrat senatör oturuyor.

ABD SEÇİMİNİN EN KRİTİK EYALETLERİ



Diğer taraftan, Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı için yapılacak seçimde bütün sandalyeler kritik değil. Seçim bölgelerinin çoğunda iki parti arasında büyük bir rekabet yok. Yani ya Cumhuriyetçilerin ya Demokratların kalesi konumunda. Amerikan CBS televizyonuna göre iki parti arasında 81 sandalyeyi bölüşmek için büyük bir çekişme yaşanıyor.



Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için ise bir sandalye yetiyor. Cumhuriyetçi Parti'nin halen 50 senatörü var.

Demokratlar da kendileriyle birlikte hareket eden iki bağımsız senatörle 50 sayısına ulaşıyor. Ancak eşitlik halinde Senato Başkanı'nın oyu belirleyici olduğu ve Senato'ya Başkan Yardımcısı Kamala Harris başkanlık ettiği için Demokratlar çoğunlukta. Şeçimde yenilenecek 35 sandalyeden 21'inde Cumhuriyetçi, 14'ünde Demokrat senatör oturuyor.

35 sandalyenin 10'u için kıyasıya mücadele veriliyor. 10 eyaletten dördünde yani Arizona, Georgia, Nevada ve Wisconsin'de yarış başabaş.



BAŞKANLAR İLK SEÇİMLERİNDE HEP ZORLANIYOR



Geriye dönüp bakıldığında Kongre seçimlerinin favorisinin iktidar partisi olmadığı görülüyor. Başkanlar özellikle başkan seçildikten sonra girdikleri ilk Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ni kaybediyor.

Demokrat Başkan Barack Obama, 2010'da 63 sandalye kaybetti.

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trum da 2018'de 41 sandalyeden oldu.

Her iki seçimde de Kongre çoğunluğu el değiştirdi.



Biden hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu kaybederse "topal ördek" olacak. Yani Kongre desteğini tamamen kaybedecek.