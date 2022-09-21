ABD Başkanı Joe Biden: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesini istiyoruz

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmi seferberlik ilanına ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, "Başka bir ülkenin topraklarını işgal etmenin hiçbir mazereti olmaz. Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor" dedi.

BİDEN: TAHIL KORİDORUNDAKİ LİMAN SAYISI ARTIRILMALI

Biden sözlerine şöyle devam etti:

"Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi. Birleşmiş Milletler'deki 183 ülke Rusya'nın savaşını kınıyor. 25 milyar dolardan fazla Ukrayna'ya yardımda bulunduk. ABD olarak savaşın sona ermesini istiyoruz. Bizim yaptırımlarımız açık bir şekilde Rusya'yı hedefliyor. Ancak, Rusya'nın gıda ihracatına yönelik değil. Tahıl korindorundaki liman sayısını arttırmamız gerekiyor. Dünyadaki gıda konusunda yaşanan sorunlar Rusya'nın sorumluluğudur. Gıda güvenliği konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Hepimiz net olmalıyız, kuvvetli olmalıyız. Ukrayna'nın hakları, kalan egemen ülkelerin haklarıyla aynıdır. Rusya'nın saldırganlığına karşı duracağız. Demokrasi ve otokrasiler arasında mücadele söz konusu. Burada demokrasiyi temel alan bir görüşü savunuyoruz. Demokrasi bizim en önemli amacımızdır."

ABD Başkanı ayrıca, "Çin ile aramızda açık bir rekabet var. Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar istiyoruz. İran sorumluluklarını yerine getirirse ABD olarak çözüme hazırız. Ama nükleer silaha ulaşmalarına izin vermeyeceğiz" yorumunu yaptı.

Giyim kurallarına uymadığı için ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini isimli 22 yaşındaki genç kadının ardından İran'daki protestolara da ilişkin bir açıklama yapan Biden, "İran'da kandın haklarının tam olarak uygulanmasını istiyoruz" dedi.

BEYAZ SARAY: AĞIR SONUÇLARI OLUR

Diğer taraftan, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma konusundaki "sorumsuz" tehditlerini "çok ciddiye aldığı" bildirildi.



Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Rus liderin nükleer silahları kullanması halinde, ABD'nin atacağı belirli adımların "ağır sonuçlar doğuracağını" söyledi.



ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink ise "Ayrılıkçı bölgelerdek, referandum ve Rusya'daki kısmi seferberlik zayıflık göstergesi" dedi.



Brink, yaptığı açıklamada ayrıca ABD'nin hiçbir zaman Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki hak iddialarını tanımayacağını vurguladı.

İşte Rusya'nın kısmi seferberlik ilanına dünyadan gelen diğer tepkiler...





Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi seferberlik ilan ederek, ülkesinin topraklarını savunmak için her türlü silahın kullanılabileceğini söyledi.

NATO: SALDIRIYA UĞRAYAN BİR ÜLKEYİ SAVUNMAK MEŞRUDUR



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanına ilşkin Rusya Devlet Başkanı Putin'in büyük bir stratejik hata yaptığını söyledi.



Stoltenberg, "Putin çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer bir savaşı kazanamaz. Putin'in açıklamaları savaşın istediği yönde gitmediğini gösteriyor. Saldırıya uğrayan ülkeleri savunmak meşrudur" dedi.



ZELENSKİ: PUTİN'İN NÜKLEER SİLAH KULLANACAĞINA İNANMIYORUM



Alman Bild gazetesine konuşan Zelenski, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından açıklamalarda bulundu.



Batı'nın Putin'in şantajlarına boyun eğmemesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, Rusya’nın nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi.



"Putin, Ukrayna'yı kendi askerlerinin kanında boğmak istiyor" diyen Zelenski, Ukrayna'nın kendi topraklarını özgürleştireceğinden emin olduğunu aktardı.



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise "Ukrayna'yı yok etmek isteyen Rusların seferberlik, sınırların kapatılması ve banka hesaplarının bloke edilmesini elde ettiğini" belirtti.



Podolyak, Twitter hesabından, "'Üç günlük' savaşın 210. günü. Ukrayna'yı yok etmek isteyen Ruslar sonunda şunları elde etti: 1. Seferberlik. 2. Kapatılan sınırlar, banka hesaplarının bloke edilmesi. 3. Firarilerin hapsi. 4. Özel askeri şirketler bünyesinde mahpuslardan oluşturulan birlikler. Hala plana göre gidiyor, değil mi? Hayatın harika bir mizah anlayışı var" paylaşımında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 210. gününde devam ediyor.

AB: SALDIRGANLIĞIN ARTACAĞINA İŞARET



Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararını, "Rusya'nın saldırganlığını artıracağı ve savaşı sürdüreceğinin işareti" olarak değerlendirdi.



AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Rusya'da kısmi seferberlik ilanı ile dün Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk ve Herson'da ayrılıkçıların Rusya'ya katılma konusundaki referandum kararını değerlendirdi.



İNGİLTERE: BAŞARISIZLIĞIN İTİRAFI



İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı olarak ilhak etmesinin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planının başarısızlığa uğruyor olduğunun itirafı" anlamına geldiğini bildirdi.



Wallace, Putin'in ulusa sesleniş konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Putin'in nüfusunun bir kısmını harekete geçirmeme sözünü tutmaması ve Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı ilhak etmesi, planının başarısızlığa uğruyor olduğunun itirafıdır" ifadesini kullandı.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC: PUTİN'İN BLÖF APTIĞINA İNANMIYORUM

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesiyle ilgili "Putin ile birçok kez görüştüm ve blöf yaptığına inanmıyorum." dedi.



HOLLANDA: PANİK İŞARETİ



Letonya ve Hollanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi üzerine, Ukrayna'ya daha fazla destek çağrısında bulundu. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi üzerine, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesini istedi.



Hollanda Başbakanı Mark Rutte de yaptığı açıklamada, Putin'in kısmi seferberlik ilanının "panik işareti" olduğunu söyledi.



Hollanda yayın kuruluşu NOS'un aktardığına göre, Rutte, "Macaristan büyüklüğünde bir alan halen Ruslar tarafından işgal ediliyor." ifadelerini kullanarak Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeleri gerektiğini belirtti.



ALMANYA: REFERANDUM SONUÇLARINI TANIMAYACAĞIZ



Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un sözcüsü Rusya'nın kısmi askeri seferberliğinin Moskova'nın Ukrayna'daki saldırılarının başarısızlığını gösterdiğini söyledi. Sözcü, Ukrayna'da Rusya'nın işgali altındaki dört bölgede yapıalcak referandumları Almanya'nın asla tanımayacağını açıkladı.



PUTİN'İN KISMİ SEFERBERLİK İLANI



Son dakika gelişmesinin Rusya lideri Putin, ulusa sesleniş konuşmasıyla kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini ifade ederken, Rusya'nın toprak bütünlüğü için 'her türlü silahı kullanmaya hazır olduklarını' söyledi. Rus gönüllülerin Donbas'ta savaşmasının önünü açacaklarını aktaran Putin, Moskova'nın silah üretimine daha fazla harcama yapacağını da belirtti.