İngiliz Bakan Cameron’ın kiraladığı lüks uçak tepki çekti

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’ın Orta Asya turu kapsamında kiraladığı özel uçak, tepki çekti. İngiltere’de İşçi Partisi Milletvekili Emily Thornberry, “Cameron’ın birden fazla ülke için uçak kiralamasını anlıyorum ama piyasadaki en lüks özel uçaklardan birini kiralamak, vergi mükelleflerinin sırtından yüz binlerce sterlin harcamayı haklı çıkarmaz” dedi.

İngiliz Bakan Cameron’ın kiraladığı lüks uçak tepki çekti

Dışişleri Bakanı David Cameron, 5 günde Orta Asya’da Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Moğolistan’a ziyaret düzenledi.

Bakan Cameron, ziyaretlerinde ikili görüşmeler yaptı. İngiliz medyası, Cameron’ın ziyaretini düzenlemek için Embraer tarafından üretilen Lineage 1000 model özel uçak kiraladığı ifade edildi.

Uçağın birim maliyetinin ise 50 milyon dolar olduğu aktarıldı.

“PİYASADAKİ EN LÜKS UÇAK”

İşçi Partisi’nin Islington South ve Finsbury Milletvekili Thornberry yaptığı açıklamada Cameron’a "seçtiği uçak" konusunda eleştiri yöneltti.

Milletvekili, “David Cameron'ın bir hafta içinde birden fazla ülkeye seyahat ederken bir uçak kiralaması gerekebileceğini anlıyorum, ancak bu, piyasadaki en lüks özel uçaklardan birini kiralamak için vergi mükelleflerinin sırtından yüz binlerce sterlin harcamayı haklı çıkarmaz” dedi.

İngiliz medyası, 2023’te eski Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin 8 günlük ziyaret için aynı model uçağı kiraladığını ve 350 bin sterlinlik bir harcama yaptığını belirtti.

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