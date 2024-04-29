Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırındaki barikatları kaldırdı

Polonyalı çiftçiler ve kamyoncular, haksız rekabet endişesiyle geçen yıl sonbahardan bu yana Ukrayna ile sınır geçişlerini kapatmışlardı. Polonyalı çiftçiler Ukrayna'dan yapılan ucuz gıda ithalatını da protesto etmekteydiler.



Ukrayna Tarım Bakanı yaptığı açıklamada, Polonya'nın barikalatı kaldırmak için gösterdiği "yapıcı çabayı" takdir etti ve Polonya ve sektördeki kuruluşlarla yapılan müzakerelerin kolay olmadığını fakat "bir sonuca ulaşılmış olmanın önemli olduğunu" söyledi.



Ukrayna sınır muhafızları sözcüsü Andriy Demchenko, "Polonya sınırındaki tüm barikatları kaldırdık" dedi ve Polonyalı

çiftçilerin Rava-Ruska sınır kapısına erişime izin verdiklerini belirtti.



Polonya sınır muhafızları sözcüsü Andrzej Juzwiak Reuters'a yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya geçişlerde herhangi bir "engel olmadığını" söyledi.



AB 2022'de Ukrayna'dan gıda ithalatına yönelik vergileri kaldırma kararı almıştı.

