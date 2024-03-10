ABD Büyükelçisi Flake NTV'ye konuştu: Türkiye ile ilişkiler iyiye gidiyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türk Amerikan ilişkilerine dair NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay'ın sorularını yanıtladı.

"İLİŞKİLER İYİYE GİDİYOR"

Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini söyleyen Flake, "Özellikle son aylarda 2 ülke ortak alanları geliştirdi. Savunma, ticaret ve insanlar arası ililşkilerin iyiye gittiğini görüyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyaretinde F-35'lerin de gündeme geldiğini belirten Jeff Flake, "Daha önce de konuşulduğu gibi S-400'ler halen sorun. Buna bir çözüm bulmak istiyoruz. ABD'li müsteşar Victoria Nuland bir çözüm önermişti. Sorunu aşmak istiyoruz sadece henüz başarılı olamadık." şeklinde konuştu.

"MUTABIK OLMADIĞIMIZ ALANLAR VAR"



ABD'li Büyükelçi, Suriye konusunda aynı fikirde olmasalar bile Türkiye ve Amerika’nın Suriye ve bölgede barış için işbirliği arayışında olduğunu dile getirdi.



Flake, "Türkiye DAEŞ karşıtı savaşta önemli bir müttefik. Türkiye ve Amerika Suriye'nin kuzeyi özelinde her zaman aynı fikirde değil fakat bölgede barışı sağlamak ve DAEŞ'i bitirmek için iki ülke başka konularda iş birliği yapmanın yollarını arıyor." dedi.

"TİCARET HACMİ 35 MİLYAR DOLAR"



Türkiye-ABD arasındaki ticari ilişkilerin yüzde 60 arttığını vurgulayan Flake, "İki ülkenin ticari ilişkileri gerçekten iyi gidiyor. Birkaç yıl öncesine göre yüzde 60 artışla 35 milyar dolarlık bir hacme ulaşıldı.

Hedef 100 milyar dolar konuldu, kolay değil ama bu ivmeyle gidildiğinde ulaşılabilir olduğunu söylemek isterim." diye konuştu.