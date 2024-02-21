ABD düzensiz göçe karşı vize kısıtlamalarını genişletti

Biden yönetimi, ABD'nin güney sınırını yasadışı yollardan geçen rekor sayıdaki göçmenle mücadele etmeyi amaçlarken, ABD Çarşamba günü "düzensiz göçü kolaylaştıran" taşımacılık operatörlerine yönelik vize kısıtlamalarını genişletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kısıtlamaların artık "öncelikle ABD'ye düzensiz göç etmek isteyen kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış ulaşım hizmetleri sağlayan charter uçuş, kara ve deniz taşımacılığı şirketlerinin sahiplerini, yöneticilerini ve üst düzey yetkililerini" de hedef alacağı belirtildi.



Kasım ayında bakanlık, ABD-Meksika sınırına doğru giden göçmenler için Nikaragua'ya charter uçuşları düzenleyen kişileri hedef alan vize kısıtlamalarını duyurmuştu.



Meksika'dan ABD sınırını geçmeye çalışan göçmenlerin sayısındaki artış, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeniden seçilme arayışında olduğu ve eski Başkan Donald Trump'ın, Biden'a meydan okumak için kampanyasının ana odak noktalarından biri haline geldiği bir dönemde önemli bir sorun haline geldi.

