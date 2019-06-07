ABD'nin F-35 uçaklarında eğitim alması için Türkiye'den yeni pilot kabul edilmemesine karar verdiği iddia edildi.



İddianın sahibi Reuters, haberini isminin açıklanmasını istemeyen iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı.

Amerikalı yetkililer kararın Türkiye'nin ABD'ye bundan sonra göndereceği pilot ve bakım personeli için geçerli olduğunu söyledi.

"S-400 OLMAZSA KARARDAN VAZGEÇİLEBİLİR"

Yetkililer, Türkiye'nin S-400 satın alma planından vazgeçmesi halinde karardan geri dönülmesi ihtimaline kapıyı kapatmadı.

Devam etmekte olan Türk pilot ve bakım personeli eğitiminin durdurulmasına yönelik bir kararın ise henüz alınmadığı belirtildi. Şu anda Türkiye'nin Luke Hava Üssü'nde eğitim alan dört pilotu bulunuyor.

"KABUL EDİLEMEZ RİSKLER VAR"

Üste iki Türk pilot da eğitmen olarak görev yapıyor. ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Andrew Winternitz ise S-400 alımının F-35 açısından "Kabul edilemez riskler" taşıdığını söyledi.



Winternitz "Radar sistemleri Rus ordusuna F-35 hakkında hassas bilgileri sağlayabilir. bize göre bu konudaki kaygılarımızı azaltacak bir önlem yok" dedi.

S-400 VE F-35'LER UYUMLU ÇALIŞIR MI?