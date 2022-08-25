ABD First Lady'si Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 21 Ağustos'ta negatife dönen corona virüs testi yeniden pozitif çıktı. Başkan Biden da geçtiğimiz günlerde Covid-19'a yakalanmıştı.

Haberler - İHA 25.08.2022 - 09:46

ABD First Lady'si Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif

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ABD Başkanı 'ın eşi Jill Biden'ın corona virüs testi yeniden pozitif çıktı. En son 16 Ağustos’ta Covid-19’a yakalandığı duyurulan Biden’ın 21 Ağsutos’ta Covid-19 testi negatife dönmüş ve karantinası sona ermişti.

First Lady Biden'ın İletişim Direktör Yardımcısı Kelsey Donohue yaptığı açıklamada, First Lady Biden’ın semptomlarının yeniden ortaya çıkmadığını belirterek, Biden’ın yeniden karantinaya girdiğini ve bu sürede Delaware'de olacağını ifade etti.

BIDEN DA YAKALANMIŞTI
Başkan Biden, 21 Temmuz'da corona virüse yakalanmış, 27'sinde testi negatife dönmüş fakat 30 Temmuz'da testi yine pozitif çıkmıştı. Biden'ın 6 ve 7 Ağustos'ta yaptırdığı testleri negatif sonuçlanmış ve karantina süreci sona ermişti.

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