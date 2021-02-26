ABD huzurevlerinde aşı etkisi:  Vakada ve can kaybında büyük düşüş

ABD’de huzurevlerindeki Covid-19 vakaları üzerine yeni bir analiz yayınlandı.



New York Times'ın veri analizine göre, 20 Aralık ve 7 Şubat tarihleri arasında, huzurevlerinde COVID-19 vakaları yüzde 80 ve ölümler yüzde 65 civarında düşerken, iyileşme oranı ülke ortalamasının yaklaşık iki katına ulaştı.



Amerikan huzurevlerindeki yeni vakaların, bu tür verilerin izlenmeye başlandığı Mayıs 2020'den bu yana en düşük noktasına gelmesi, ülkedeki aşılama faaliyetlerine bağlanırken, yeni vaka ve can kayıplarında, hızlı bir azalma olduğu vurgulandı.



4,5 MİLYON KİŞİYE AŞI YAPILDI



Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, huzurevlerinde kalanlar ve personelden yaklaşık 4,5 milyon kişiye ilk doz ve bunlardan 2,1 milyonuna da ikinci doz aşıları yapıldı.



ABD'deki huzurevlerinde 163 binden fazla insan COVID-19'dan öldü



Analizde ayrıca ABD'deki 31 binden fazla huzurevinde salgın boyunca 163 binden fazla yaşlı insanın, COVID-19'dan hayatını kaybettiği, bu rakamın ülkedeki toplam ölümlerin 3'te 1'i civarında olduğu belirtildi.



Covid-19 salgını ABD'de ilk kez 21 Ocak 2020'de görülürken, Washington eyaletinde yaşayan ve Vuhan kentinden dönüşünde testi pozitif çıkan Amerikalı, ülkedeki ilk vaka olmuştu.



Aynı eyaletteki Evergreen Sağlık Merkezi'nde, 29 Şubat 2020'de, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm görülmüştü.