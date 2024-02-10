ABD, İngiltere ve AB: Pakistan seçimleri soruşturulmalı

Pakistan'da 8 Şubat perşembe gününden beri süren seçimlerde son başbakan Nawaz Sharif'in partisi ve şu an hapiste olan eski başbakan İmran Han'ın partisi ayrı ayrı zaferini ilan etti.



Ulusal meclisteki 265 sandalye için seçimler yapıldı ve bir siyasi partinin salt çoğunluğu elde etmek için 133 sandalyeye ihtiyacı var.



Hem ABD hem de AB, aktivistlerin tutuklanması da dahil olmak üzere müdahale iddialarına değindi ve usulsüzlük, müdahale ve dolandırıcılık iddialarının kapsamlı bir şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.



Eski Başbakan İmran Han yolsuzluk suçlamasıyla hapiste ve partisinin seçimlere girmesi yasaklandı.



Çoğu İmran Han tarafından desteklenen bağımsız adaylar 245 sandalyeden 98'i olmak üzere en fazla sandalyeyi kazanırken, Nawaz Sharif'in PML-N partisi 69 sandalye kazandı.

Pakistan'da seçim krizi büyüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberi Görüntüle "GEREKSİZ KISITLAMALAR UYGULANDI"



AB açıklamasında "eşit bir oyun alanı yaratılmadığını" vurgulayarak, bazı siyasilerin seçimlere katılamamasına ve toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve internet erişimine yönelik kısıtlamalar yapılmasına dikkat çekti.



ABD Dışişleri Bakanlığı, medya çalışanlarına yönelik şiddet ve saldırılara dikkat çekerken, ifade ve toplanma özgürlükleri üzerinde "gereksiz kısıtlamalar" bulunduğunu söyledi.



Bu haftanın başlarında BM insan hakları ofisi siyasi partilere ve adaylara yönelik şiddeti kınadı. Han'ın partisinin liderleri ve destekçilerine yönelik "taciz, tutuklama ve uzun süreli gözaltılar" konusundaki endişelerini dile getirdi.



AB, ABD ve İngiltere bir sonraki hükümetle çalışacaklarını söyleyerek hiçbir adayı veya partiyi tebrik etmedi.



İngiltere dışişleri bakanı David Cameron'un açıklamasında "seçimlerin adilliği ve kapsayıcı olmayışı konusunda ciddi endişeler" dile getirildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin