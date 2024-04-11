ABD, İran'ın komşularını İsrail geriliminde yardıma çağırdı

Reuters haber ajansının raporuna göre, ABD'nin Orta Doğu elçisi Brett McGurk, İran'ın komşu ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla temasa geçerek İran-İsrail gerilimini görüştü.



McGurk, yetkililerden İran dışişleri bakanıyla temasa geçip gerilimi yumuşatma mesajı iletmelerini istedi. Reuters'a göre bu çağrısı karşılık buldu ve İran'ın komşuları tırmanan gerilim konusunda devreye girdi.



İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, BAE, Katar ve Irak dışişleri bakanlarının İran dışişleri bakanıyla telefonda görüştüğünü ve bölgesel gerginlikleri tartıştığını söyledi.



McGurk'un çağrıları ilk olarak ABD haber ajansı Axios tarafından bildirildi ancak Beyaz Saray yorum yapmaktan kaçındı.

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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney , İsrail'in yedi İran Devrim Muhafızları üyesini öldüren Şam saldırısından dolayı "cezalandırılması gerektiğini ve cezalandırılacağını" söylemişti.



İsrail, Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırının arkasında olduğunu açıklamadı ancak ABD iddiaları doğruladı.

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Son zamanlarda ABD başkanı Joe Biden konuşmalarında, ABD'nin İsrail'i İran'a karşı savunma konusundaki kararlılığının "kesin ve net" olduğunu söyledi.



Ayrıca İsrail Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede ABD'nin İran'dan gelecek her türlü tehdide karşı İsrail'in yanında yer alacağını açıkça belirtti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin