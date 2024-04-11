ABD, İran'ın komşularını İsrail geriliminde yardıma çağırdı

ABD'nin Orta Doğu elçisi Brett McGurk, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Irak dışişleri bakanlarını arayarak gerilimin düşürülmesi için İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya çağırdı.

ABD, İran'ın komşularını İsrail geriliminde yardıma çağırdı
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan

Reuters haber ajansının raporuna göre, 'nin Orta Doğu elçisi Brett McGurk, 'ın komşu ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla temasa geçerek - gerilimini görüştü.

McGurk, yetkililerden İran dışişleri bakanıyla temasa geçip gerilimi yumuşatma mesajı iletmelerini istedi. Reuters'a göre bu çağrısı karşılık buldu ve İran'ın komşuları tırmanan gerilim konusunda devreye girdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, BAE, Katar ve Irak dışişleri bakanlarının İran dışişleri bakanıyla telefonda görüştüğünü ve bölgesel gerginlikleri tartıştığını söyledi.

McGurk'un çağrıları ilk olarak ABD haber ajansı Axios tarafından bildirildi ancak Beyaz Saray yorum yapmaktan kaçındı.

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İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney , İsrail'in yedi İran Devrim Muhafızları üyesini öldüren Şam saldırısından dolayı "cezalandırılması gerektiğini ve cezalandırılacağını" söylemişti.

İsrail, Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırının arkasında olduğunu açıklamadı ancak ABD iddiaları doğruladı.

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ABD'NİN İSRAİL'E "SARSILMAZ" DESTEĞİ

Son zamanlarda ABD başkanı Joe Biden konuşmalarında, ABD'nin İsrail'i İran'a karşı savunma konusundaki kararlılığının "kesin ve net" olduğunu söyledi.

Ayrıca İsrail Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede ABD'nin İran'dan gelecek her türlü tehdide karşı İsrail'in yanında yer alacağını açıkça belirtti.

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