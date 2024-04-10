İran dini lideri Hamaney: İsrail'in cezalandırılması gerekiyor

İsrail ordusu 1 Nisan tarihinde İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluğunu bombaladı. İran saldırıda, yedi askeri danışmanın öldürüldüğünü açıkladı.



Hamaney, Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın bitişi münasebetiyle yaptığı konuşmada, "Konsolosluğa saldırdıklarında toprağımıza saldırmış oluyorlar. Şeytani İsrail rejimi bir hata yaptı ve bu hata nedeniyle cezalandırılmalı ve cezalandırılacaktır" diye konuştu.



"İSRAİL MİSİLLEMEYE KARŞILIK VERECEK"



İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve İran'ı hedef alacaklarını belirtti.



Katz, X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda İran'ı hedef aldı.



Paylaşımında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesaplarını etiketleyen Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." ifadesini kullandı.



İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.



Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

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