ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, bir asırdan fazla süre önce savaş döneminde ele geçirilen Balangiga çanlarını, başkent Manila'daki bir hava kuvvetleri üssünde düzenlenen törenle Filipinler Savunma Bakanlığı yetkililerine teslim etti.



Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, törende yaptığı konuşmada, "Şimdi iyileşme zamanı, iki ulusun müttefik olarak ortak bir tarihle ileriye bakması gereken zaman" dedi.



ABD'nin Manila Büyükelçisi Sung Kim de "Tarihimizdeki acı verici bir bölümün kapanışında burada bulunmak benim için büyük onur. Tarihin sınavlarına karşı koyan ilişkilerimiz bugün gelişiyor" diye konuştu.



ABD Hava Kuvvetlerine ait büyük bir kargo uçağı ile 117 yıl sonra Filipinler'e getirilen çanların devir teslim töreni ulusal televizyonda canlı olarak yayımlandı.



Filipinli tarihçi Rolando Borrinaga, ABD'nin Filipinler'i işgaliyle başlayan savaş sırasında, 1901 yılında, Samar Adası'nın Balangiga kasabasında Filipinli köylülerin, 48 ABD askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırısının ardından ABD birliklerinin çanları bir Katolik kilisesinden ele geçirdiğini anlattı.



Borrinaga, bunun üzerine Jacob Smith isimli generalin 10 yaşından büyük erkeklerin öldürülmesi talimatını vermesiyle ABD askerleri tarafından binlerce köylünün öldürüldüğünü söyledi.



Çanlar, Filipinliler tarafından ulusal gururun sembolü olarak görülüyor.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen yıl yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Washington'dan çanları iade etmesini istemişti.



Duterte, ABD büyükelçisi ve diğer diplomatların katıldığı konuşmasında, "Bize Balangiga çanlarını geri verin. Onlar ulusal mirasımızın bir parçası." demişti.