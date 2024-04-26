Rusya: NATO ülkelerine saldırmada hiçbir çıkarımız yok

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu,devlet haber ajansı TASS'a konuştu.



Şoygu verdiği demeçte NATO birliklerinin Rusya'nın sınırlarına yaklaşmasıyla ek tehditler oluşturduğunu söyledi.



Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmada askeri veya jeopolitik bir çıkarı olmadığını da sözlerine ekledi.



Savunma Bakanı Şoygu ayrıca Washington'ın, benzeri görülmemiş bir baskı uygulayarak Ukrayna'daki çatışmayı kasten uzattığını vurguladı.

"ZAPORİJYA SALDIRILARI FELAKETLE SONUÇLANABİLİR"



Şoygu konuşmasında, Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santraline yönelik saldırılarının felaketle sonuçlanabileceğini öne sürdü.



Bakan Şoygu tarafından yabancı danışmanların Ukrayna'nın Rusya topraklarında sabotaj eylemleri hazırlamasına yardım ettiği de iddia edildi. Sözlerini destekleyecek kanıt sunmadı.



Rusya ve Ukrayna nükleer santral konusunda birbirlerini pervasız askeri davranışlarla suçluyor.