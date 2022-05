ABD, Suriye'deki sivil katliamına yönelik incelemesini tamamladı: Sorumlulara ceza yok

Kara Kuvvetlerinden Orgeneral Michael Garrett, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in talimatı üzerine, ocakta ortaya çıkan ve ABD’de tartışmalara neden olan ABD'nin SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütüne destek bahanesi ile 18 Mart 2019'da Bağuz'da düzenlediği hava saldırısındaki sivil kayıplarına ilişkin incelemesini tamamladı.



Garrett, raporunda saldırının angajman kurallarına uygun yapıldığını ve savaş hukuku ihlali tespit edilmediğini öne sürdü.



ABD'li general, operasyondan sorumlu komutanın "defalarca saldırı alanında sivil olmadığına dair teyit aldığını", bunun üzerine hava saldırısı izni verdiğini bildirdi.

Ancak Orgeneral Garrett, saldırıya ilişkin ilk incelemenin gereken ihtimamla yapılmadığını, raporların zamanında teslim edilmediğini kaydettiği raporunda, “Bu eksikliklerin kötü niyetli olduğu veya kararları ya da bazı eylemleri gizlemek için yapıldığı iddiasını destekleyecek kanıtlar yok." ifadesine yer verdi.



İncelemeye yönelik açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise "Olaya yönelik ilk incelemesinin bazı yönlerinin eksik olduğunu, son teslim tarihlerinin geçirildiğini, eksiksiz değerlendirmeler yapmayı engelleyen bilgi eksikliklerinin söz konusu olduğunu ve dosyanın aylarca açık bırakıldığını öğrenmek beni hayal kırıklığına uğrattı." değerlendirmesine bulundu.



PENTAGON SÖZCÜSÜ: EN AZINDAN BU KONUDA KONUŞUYORUZ



Bağuz saldırısına ilişkin inceleme Pentagon'da günlük basın toplantısında da gündeme geldi.



Birçok gazeteci 80'den fazla kişinin katledildiği saldırıda neden sorumlulara ceza verilmediği sorusu üzerine Pentagon Sözcüsü John Kirby, "En azından buraya çıkıp sivil kayıplarından bahsediyoruz. Bunu Rusya Savunma Bakanlığından duymazsınız. En azından sorulara yanıt veriyoruz. Sivil kayıpları üzerine hazırlanmış bir raporu paylaşıyoruz." dedi.

AA muhabirinin, "Bu saldırı ile ilgili her konuştuğumuzda Rusya'nın sivil kayıplarına yönelik yaklaşımı ile ABD’ninkini karşılaştırıyorsunuz. Mariupol'da Rusya'nın çocuk ve sivillerin bulunduğu bir binaya düzenlediği saldırının savaş suçu olabileceğini konuşuyoruz ama burada da kadın ve çocukların öldüğünü gördük. Evet buraya çıkıp şeffaf bir şekilde saldırıyı konuşuyorsunuz ama bu durum ABD'nin de onlarca kadın ve çocuğu öldürdüğü gerçeğini değiştirmiyor. Neden Rusya ile kendinizi karşılaştırıp yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz?" sorusu Kirby'i sinirlendirdi.



Kirby "Herhangi bir şeyi meşrulaştırmaya çalışmadığını" sivilleri öldürdüklerini kabul ettiklerini, bu saldırının üst düzey bir general görevlendirilerek incelemeye alındığını ancak savaş hukuku ihlali veya karar alım sürecinde uygun olmayan bir davranış tespit edilmediğini ileri sürdü.



Sözcü, ABD'nin farkının not edilmesi gerektiğini, ABD'nin modern bir ordu olarak hatalarını açık şekilde konuştuğunu ve bunun için gün boyunca konuşabileceğini ifade etti. AA muhabirinin "Hesap verebilirlik yoksa gün boyunca bu konuyu konuşmanın veya sayfalarca raporlar hazırlamanın anlamı nedir?" sorusu üzerine Kirby şu karşılığı verdi:



"Kendimizi hesaba çekiyoruz. Her şeyi görmenize izin veriyoruz. Şimdi bu haber yüzünden kovulan var mı? Hayır, kariyer personelimizi korumaya çalıştığımız için değil bu. General Garrett bu saldırıya tamamen bağımsız bir gözle baktı. Bu yüzden gerçekleri değiştiremem. İncelemeyi ben yapmadım. O yaptı. Ve Bakan, bu incelemeyi yapması için o olaydan tamamen bağımsız bir orgeneral seçti. O da geri geldi ve savaş hukuku ihlali olmadığını söyledi. O gün olanlar için birini kişisel olarak sorumlu tutmaya gerek yoktu."

Kirby ayrıca ölenler için üzgün olduklarını ve bu konuda özür dilediklerini söyledi.



BAĞUZ SALDIRISI



New York Times gazetesi, ABD ordusunun, 18 Mart 2019'da Suriye’de YPG/PKK terör örgütü ile iş birliği yapan gizli Amerikalı birliğin talebi üzerine DEAŞ terör örgütünün mensuplarının ailelerinin bulunduğu bir kampa saldırı düzenlediğini ortaya çıkarmıştı.



Bağuz kentindeki kampta çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 80'den fazla kişinin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.



Gazete daha sonra ABD ordusunun bu saldırıyı örtbas ettiğini de kayıtlara geçirmişti.



Bunun üzerine ise Austin bu saldırının incelenmesi talimatı vermişti.