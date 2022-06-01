ABD Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemi gönderecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Ukrayna'ya yönelik 700 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağı ve bu paket kapsamında Ukrayna'ya "Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi (HIMARS)" ismi verilen füze sistemini göndereceği bildirildi.



Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi gazetecilere, Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardım paketi konusunda brifing verdi.



Biden'ın gün içinde Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketini açıklayacağını belirten yetkili, söz konusu paketin içinde HIMARS roket sistemlerinin yer alacağını belirtti.



UKRAYNA'DAN GÜVENCE ALINDI



Söz konusu sistemin 40 mil (yaklaşık 65 kilometre) menzili olduğunu bildiren yetkili, söz konusu sistemin Rusya topraklarını hedef almak için kullanılmayacağına yönelik Ukrayna'dan güvence aldıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya ulaşacak kadar uzun menzile sahip bir füze sistemini Ukrayna'ya göndermeyeceğini söylemiş, bugün kaleme aldığı bir makalede ise Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemi gönderme kararı aldığını kaydetmişti.

ABD'nin Ukrayna'ya verdiği silahlar ile bu ülkenin elini müzakere masasında güçlendirmeyi amaçladığını belirten Biden, "Bu nedenle de Ukrayna'ya cephedeki hedefleri daha doğru bir şekilde vurmalarını sağlayacak gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat vermeye karar verdim" demişti.