ABD, ülkeye girenlerden uçuştan 24 saat önce yaptırılmış test sonucu isteyecek

ABD, gelecek haftadan itibaren ülkeye giren herkesten uçağa binmeden 24 saat önce yaptırılmış "negatif" PCR test sonucu isteyecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.12.2021 - 17:54

ABD, ülkeye girenlerden uçuştan 24 saat önce yaptırılmış test sonucu isteyecek

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Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yeni Covid-19 önlemlerini duyurmasından önce bir Beyaz Saray yetkilisi telefonla basın mensuplarına arka plan bilgisi verdi.

ABD'nin halihazırda 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uyguladığını anımsatan yetkili, uluslararası seyahatler için gelecek hafta yeni bir düzenlemenin yürürlüğe gireceğini belirtti.

Söz konusu düzenleme kapsamında, uçağa binmeden önceki 72 saat içinde yaptırılmış ve "negatif" sonuçlu PCR testi olma kuralı değiştirilecek ve ABD'ye uluslararası seyahat edecek herkesin, milliyetine ve aşı durumuna bakılmaksızın, uçağa binmeden 24 saat önce PCR testi olacak.

Yetkili, uçaktan indikten sonra da bazı test zorunlulukları getirilebileceğini kaydetti ancak detaylı bilgi paylaşmadı.

EVDE YAPILAN COVİD-19 TESTLERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILACAK

Biden yönetiminin virüsün zamanında tespiti için tüm Covid-19 testlerini bedava yapmaya hazırlandığını kaydeden yetkili, yönetimin evde yapılan Covid-19 testlerine herkesin ücretsiz ve rahat ulaşabilmesi için 25 milyon test kiti dağıtacağını aktardı.

Ayrıca özellikle yaşlı kişilerin destek doz aşılarını almaları için eğitim ve toplum programları düzenlenecek.

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