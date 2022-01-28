ABD ve Çin arasında enkaz savaşı

ABD Donanmasına ait uçak; 25 Ocak'ta tatbikat sırasında kaza yapmıştı. Askeri yetkililer uçağın konumuna ilişkin bilgi vermekten kaçınsa da tatbikatın yapıldığı alan, "Güney Çin Denizi Çanağı" adı verilen derin okyanus oluğunun bulunduğu bölge. Burada bazı noktalarda azami deniz derinliği 5 bin metreyi aşıyor. ABD'li bazı askeri uzmanlar, Çin'in düşen uçağı ABD'den önce bulmak için harekete geçebileceği görüşünde.



Bu nedenle Washington yönetiminin harp teknolojisi ve istihbarat açısından kritik değeri olan uçak enkazının Pekin'in eline geçmemesi için tedbir alacağı öngörülüyor. Uzmanlar enkazı bu kadar derin bir yerden çıkarmanın aylar sürebileceğine de dikkat çekiyor.