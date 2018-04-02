ABD ve Japonya'dan üst düzey Kuzey Kore görüşmesi
ntv.com.trDünya
Japonya Başbakanı Abe ile ABD Başkanı Trump nisan ayının ortasında ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ana konusunu Kuzey Kore'nin oluşturacağı öğrenildi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin, Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceği açıklandı. Abe 17-20 Nisan tarihinde yapacağı ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelecek.
İki liderin görüşmesinin temel gündem maddesi ise Kuzey Kore olacak. Abe'nin Trump'tan muhtemel Kim Jong-un görüşmesinde Kuzey Kore'nin, Japonya'ya karşı gerçekleştirdiği ihlallerin gündeme getirilmesini isteyeceği öğrenildi.
ABD Başkanı Donald Trump 28 Mart tarihinde attığı tweet'te Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşmeyi dört gözle beklediğini belirtmişti. Trump'ın açıklaması Kuzey Kore liderinin Çin'e yaptığı ziyaretin ardından gelmişti. Olası Trump-Kim görüşmesinin de mayıs ayının ortasında gerçekleşmesi bekleniyor.