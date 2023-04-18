ABD’de 2 Çinli "gizli polis karakolu" kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı

ABD’nin New York kentinde Çin uyruklu 2 kişi, Çinli muhalifleri gözetlemek, işbirliği yapmak veya sindirmek için Chinatown semtinde "gizli polis karakolu" kurdukları iddiası ile gözaltına alındı. Savcılar, 61 yaşındaki Liu Jianwang ve 59 yaşındaki Chen Jinping adlı şüphelilerin ABD makamlarını bilgilendirmeden Çin hükümeti adına casusluk yapmak, komplo kurmak ve adaleti engellemekle suçlandığını ifade ederek, ilerleyen saatlerde Brooklyn Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacaklarını belirtti.



Savcı Breon Peace yaptığı açıklamada, "Bu kovuşturma, Çin hükümetinin New York şehrinin ortasında gizli bir polis karakolu kurarak ulusumuzun egemenliğini alenen ihlal ettiğini ortaya koyuyor" dedi.



Savcılar, Liu'nun 2018'de Çin tarafından kaçak olarak kabul edilen bir kişiyi eve dönmesi için ikna etmeye çalıştığını ve bu kişiyi taciz ve tehdit ettiğini aktardı. Çin hükümetinin geçtiğimiz sene Liu'dan California'da yaşayan demokrasi yanlısı bir aktivist olarak kabul edilen bir kişinin bulunmasına yardım etmesini istediğini söyleyen savcılar, 2 şüphelinin ayrıca FBI soruşturması altında olduklarını öğrendikten sonra Çinli bir hükümet yetkilisiyle yaptıkları görüşmelere ilişkin kayıtları sildiklerini itiraf ettiklerini aktardı.