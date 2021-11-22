ABD’de bir araç kutlama yapan kalabalığın üzerine sürdü: 23 yaralı

Wisconsin eyaletinde, noel kutlaması için yapılan geçit töreninde bir araç kalabalığın üzerine sürdü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Waukesha kentinde kırmızı bir SUV araç Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla daldı.

Polis saldırganı durdurmak için ateş açtı ancak şoför durmadı. Hızlı bir şekilde ilerleyen kırmızı renkli SUV tipi araç, bariyerlere çarparak durdu. Polis kaçan saldırganı kısa süre sonra yakaladı.

İlk bilgilere göre birden fazla kişinin hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan 23 yaralıdan 12'sinin de çocuk olduğu belirtildi.

Güvenlik güçleri halka evden çıkmayın uyarısı yaptı.