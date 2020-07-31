ABD'de Covid-19 testi pozitif çıkan köpek hayatını kaybetti

ABD'de Covid-19'a yakalanan ilk köpek olarak bilinen Buddy isimli Alman kurdunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

31.07.2020 - 14:10

ABD'de Covid-19 testi pozitif çıkan köpek hayatını kaybetti

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Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19 testi pozitif çıkan köpeğin öldüğü açıklandı.

CNN'in haberine göre Alman kurdu Buddy'nin aynı zamanda kanser hastası olduğu kaydedildi. 

Yedinci yaşına basmadan önce nisan ayı ortalarında nefes darlığı çeken köpekte 6 hafta sonra veteriner hastanesinde Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsü tespit edildi. Ardından köpeğin sağlık durumu incelemeye alındı. Ölümünün ise 11Temmuz'da gerçekleştiği öğrenildi.

Buddy üzerinde çok sayıda kan testi yapıldı ancak kanserin onu virüse karşı daha zayıf hale getirip getirmediği halen anlaşılmış değil.

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