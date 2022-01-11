ABD'de Covid-19'dan hastaneye yatışlar rekor seviyede

ABD'de Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Covid-19'dan hastaneye yatan hasta sayısının iki haftada iki kat arttığını berliterek 24 saat içinde 145 bin 900 kişiye ulaştığını açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.01.2022 - 19:32

ABD'de Covid-19'dan hastaneye yatışlar rekor seviyede

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ABD'de Sağlık ve İnsan Hizmetleri (HHS) verilerine göre, Covid-19'dan hastaneye kaldırılan hasta sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

HHS, salı günü 145 bin 900'dan fazla kişinin Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatışının gerçekleştiğini, bu rakamın Ocak 2021'de görülen rakamları aştığı, iki hafta öncesinin ise iki katının üzerine çıktığını bildirdi.

Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışların en son 14 Ocak 2021'de 142 bin 246'ya yükseldiği tespiti paylaşıldı.

Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle hızla artan vakaların, hastanelerde personel sorunlarının yaşanmasına yol açtığı kaydedildi.

Öte yandan, California, Arizona ve Rhode Island'daki bazı hastaneler personel sıkıntısı nedeniyle testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen Kovid-19'lu hastane çalışanlarının işine devam edebileceğini duyurdu.

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