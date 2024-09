ABD'de Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyon'un gündemi Gazze: Biden ve Harris'e tepki, Trump'a destek

ABD'de Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nun (RJC) yıllık toplantısının ilk günü geride kaldı.



İsrailli Haaretz gazetesinin aktardığına göre 5 Kasım'daki başkanlık seçimine dokuz hafta kala düzenlenen toplantıda, ABD'ye öfke vardı.



Habere göre toplantıda, "7 Ekim saldırılarını mümkün kıldığı, son 11 ay içinde İsrail'in konumunu sürekli olarak zayıflattığı ve iç antisemitizmin Amerika'da yayılmasına izin verdiği" iddia edilen Başkan Joe Biden yönetimine tepki gösterildi.



Koalisyon ayrıca geçtiğimiz hafta sonu aralarında Amerikan-İsrail çifte vatandaşı Hersh Goldberg-Polin'in de bulunduğu altı rehinenin ölümünden de Biden'ın yaklaşımını sorumlu tuttu.



Yahudi seçmenleri Demokrat Parti'deki daha geleneksel yuvalarından uzaklaştırmak için her yıl yapılan en önemli girişim olan konferansın ilk gecesi, grup için benzeri görülmemiş bir aciliyet taşıyan bir zirvenin başlangıcı oldu.



"SEÇİM EŞSİZ BİR FIRSAT"



RJC, 2024 seçimlerinin, "Yahudi seçmenleri parti değiştirmeye yetecek kadar yabancılaştırdığına" inandığı konular sayesinde önemli bir etki yaratmak için nadir, belki de eşsiz bir fırsat olduğuna inanıyor.



Haaretz'e göre bu sadece Donald Trump'ı Beyaz Saray'a geri göndermekle kalmayacak, aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'yu yeniden ele geçirmesine ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu genişletmesine yol açacak.



RJC Başkanı Matt Brooks, “Bu, Yahudi toplumu ve İsrail için kritik bir an ve bu seçimde Donald Trump ile Kamala Harris arasındaki politika zıtlığı daha net olamazdı” dedi.



Senatör Joni Ernst ise kalabalığa, Harris'in “sadece Demokrat Parti'nin Hamas yanlısı kanadına sempati duymakla kalmadığını, aynı zamanda etrafını İran yanlısı danışmanlarla çevirdiğini” söyledi.



"HARRIS İRAN EFSANESİNE BAĞLI KALIYOR"



“Daha geçen hafta, İsrail'e silah ambargosunu destekleyip desteklemediğini yanıtlamayı reddetti” diye devam eden Ernst, Harris'in CNN röportajı sırasında Biden yönetiminin İsrail politikalarını değiştirmeyeceğini teyit ettiğini belirtti.



“Bu basit bir cevap olmalı. Ve en önemlisi, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer olmayan bir İran efsanesine bağlı kalıyor” diye ekledi.



Brooks sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, hayatımızın en önemli seçimi. Amerika, Yahudi toplumu ve İsrail için kesinlikle çok önemli olan bu anda Başkan Trump'ı RJC Liderlik Zirvesi'nde tekrar ağırlamaktan heyecan duyuyoruz.”



"TRUMP'IN KAZANMASI İÇİN DUA EDİYORLAR"



Cumhuriyetçi Yahudiler, Trump'ın başkan olarak ilk dönemini takip eden yıllarda sahip olabilecekleri tereddütlere rağmen, başkan olarak İsrail sicilini gerekçe göstererek Trump etrafında hızla destek topladı.



Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanı Michael Whatley de toplantıda şunları söyledi: “Seçimlerin sonuçları vardır. İsrail'de birden fazla kez birileri bana 'Donald Trump'a ihtiyacımız var' demek istedi. Bunu garsonlardan, restoranlardan, sokakta bizi koruyan İsrail askerlerinden duydum. Bana Başkan Trump'ın kazanması için dua ettiklerini söylediler.”



Diğer konuşmacılar ise Trump'a oy vermek için bir neden olarak Demokratların, Cumhuriyetçi Parti ile bağlarını güçlendirmek umuduyla on yıllardır Demokrat Parti ile aktif bir şekilde gerginlik yaratan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı duydukları hoşnutsuzluğu vurguladı.



"HAMAS'IN YENİDEN YAPILANMASINI ÖNLEYECEK BİR ANLAŞMA"



Rehine ailelerine belki de en yakın Cumhuriyetçi senatör olan ve 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yaptığı dördüncü ziyaretten kısa süre önce dönen Senatör Joni Ernst, kalabalığa şunları söyledi: “Başbakan Netanyahu, askeri ve sosyal baskıların birleşiminin Hamas'ı müzakere masasına oturmaya zorladığını açıkladı. Netanyahu ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Hamas'ın ikmal yapmasını engelleyerek operasyon kabiliyetini ortadan kaldırdığını da paylaştı.”



“Ernst, bir anlaşma için ilerlemeye devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Ancak bu anlaşma sadece İsrail'in lehine değil, İsrail'in sonsuza kadar hayatta kalmasını sağlayacak ve Hamas'ın bölgede yeniden yapılanma kabiliyetini yok edecek, rehinelerimizi eve getirme bir anlaşma olmalı” dedi.



Mısır, Ürdün ve Katar'dan tüm bölge liderlerine baskı yapmaları çağrısında bulundu.



“Azami baskı ve çaba gösterilmediği takdirde bunun büyük sonuçları olacaktır. Gecikme için zaman yok” diye ekleyen Ernst, Biden-Harris yönetiminin "son derece sorumsuz" taktiklerini kınadı.



Şu anda Kongre'de bulunan iki Yahudi Cumhuriyetçiden biri olan Temsilci David Kustoff da Biden yönetiminin tek bir silah sevkiyatını kısmen durdurma kararının yanı sıra Harris'in, Netanyahu'nun Kongre'nin ortak oturumunda yapacağı konuşmayı bir kampanya etkinliği lehine “boykot etme” kararını özellikle vurguladı.



Kustoff bunu “utanç verici” olarak değerlendirdi.