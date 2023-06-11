ABD'de polis aracında felç geçiren vatandaşa 45 milyon dolar

ABD TAZMİNAT REKORU



Elicker, 45 milyon dolarlık bedelin, bu alanda ABD'de belirlenen en yüksek tazminat rakamı olduğunu söyledi.



Randy Cox, 19 Haziran 2022'de, ruhsatsız silah kullanmakla ilgili bir suçtan gözaltına alınmış, emniyet kemeriyle sabitlenmeyen kelepçeli zanlı, hareket halindeki polis minibüsünün ani durması üzerine kafasını aracın kapısına çarparak felç olmuştu.



Cox'un avukatları, Eylül 2022'de olaya karışan polislerin bağlı olduğu New Haven şehri ve polis departmanına karşı 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı.