Fuji Dağı'nda "yabancı turist" önlemi

"ÇOK DAHA JAPON HİSSETTİRİYOR"



Kasabanın birçok noktasından Fuji Dağı görünürken, bariyer çekilmesi planlanan noktada Fuji Dağı, yaygın market zinciri Lawson ile aynı karede üst üste çekilebiliyor.



Diğer çekim yerlerine kıyasla söz konusu nokta, sosyal medyada "çok daha 'Japon' hissettirdiği" algısı oluşturduğu için daha popüler hale geldi.



Lawson mağazasının karşı kaldırımında "aşırı kalabalıklaşan" turistler, trafik işaretleri ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen yerel halk nezdinde şikayetlere yol açıyor.



Araçlarını, fotoğraf çekim noktasına yasa dışı park eden turistler, "daha iyi görüntü yakalayabilme" amacıyla caddede konuşlu binaların çatılarına tırmanıyor.



Japonya'daki tartışmalı tapınak: iktidar ve muhalefet heyeti ziyarete gitti Haberi Görüntüle JAPONYA'NIN ULUSAL SİMGESİ



Yamanaşi Eyalet Valiliği yetkilisi, açıklamasında "Aşırı turizm ve bunun sonucu çöpler ve dikkatsiz yürüyüşçüler, Fuji Dağı'nın karşı karşıya olduğu en büyük sorun" dedi.



"UNESCO Dünya Mirası listesinde" bulunan 3 bin 776 metrelik Fuji Dağı, ülkenin ulusal simgelerinden biri.



Başkent Tokyo'dan Fuji Dağı'na en kolay ulaşım noktalarından kabul edilen Yoşida Patikası, başlangıç düzeyinde tırmanışçılar için popüler kabul ediliyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin