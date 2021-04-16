ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'nin Indianapolis kentinde, kargo ve nakliyat hizmetleri veren FedEx şirketinin tesisinde silahlı saldırı meydana geldi. Düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü.

NTV - Anadolu Ajansı 16.04.2021 - 11:22

ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü

Indiana eyaletindeki Indianapolis kentinde bir kargo şirketinin tesisinde silahlı saldırı düzenlendi. 

Indianapolis Havalimanı yakınındaki tesiste, silahlı saldırganın etrafa ateş açtığı ve olayda 8 kişinin öldüğü bildirildi. 

Saldırganın kendini öldürdüğü açıklanırken, yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi. 

Görgü tanıkları yerel basına yaptıkları açıklamalarda, tesiste çalıştığı sanılan saldırganın elindeki hafif makineli tüfekle çevreye ateş açtığını gördüklerini belirtti.

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