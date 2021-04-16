ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü

NTV - Anadolu Ajansı 16.04.2021 - 11:22
Indiana eyaletindeki Indianapolis kentinde bir kargo şirketinin tesisinde silahlı saldırı düzenlendi.
Indianapolis Havalimanı yakınındaki tesiste, silahlı saldırganın etrafa ateş açtığı ve olayda 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Saldırganın kendini öldürdüğü açıklanırken, yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Görgü tanıkları yerel basına yaptıkları açıklamalarda, tesiste çalıştığı sanılan saldırganın elindeki hafif makineli tüfekle çevreye ateş açtığını gördüklerini belirtti.