ABD'de sınır gerilimi büyüyor: 118 milyar dolarlık pakete engelleme

Tasarıya karşı oy kullanan Cumhuriyetçiler, Demokratların sunduğu maddeleri yeterli bulmayarak bu konuda daha güçlü adımlar atılmasını talep etti.



Öte yandan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, bir açıklama yaparak, içinde sınır güvenliği başlığının olmadığı ve sadece Ukrayna ile İsrail'e yardımları ve Gazze'ye insani yardımları barındıran ayrı bir tasarıyı "B planı" olarak gündeme getirmeyi düşündüğünü bildirdi.



Daha önce de Aralık 2023'te Senatoda gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.



Diğer yandan Temsilciler Meclisinde dün oylanan ve sadece İsrail'e yardım öngören bir tasarı da Demokratların oylarıyla reddedilmişti.