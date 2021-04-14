ABD'de ticari gemi alabora oldu: 12 kişi kayıp

ABD'de 18 mürettabatı bulunan ticari gemi alabora oldu. ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada 6 kişinin kurtarıldığı, 12 kişinin kaybolduğu bildirildi. Arama çalışmaları sürüyor.

İHA 14.04.2021 - 17:34

ABD'de ticari gemi alabora oldu: 12 kişi kayıp

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ABD’nin Louisiana eyaleti açıklarında 18 mürettebatı bulunan ticari gemi alabora oldu.

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, telsizden acil durum bildirimi alındığı, bölgede sürdürülen çalışmalar sonucu 6 kişinin kurtarıldığı, 12 kişinin kaybolduğu bildirildi.

İki sahil güvenlik gemisinin birer kişiyi kurtardığı, sivil teknelerle ise 4 kişinin sudan çıkarıldığı aktarıldı.

Kayıp durumda olan 12 kişinin bulunabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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