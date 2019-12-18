ABD'de Trump'ı azil oylaması öncesi gösteri

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde yapılacak olan azil oylaması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump karşıtı göstericiler New York'ta toplandı.



Temsilciler Meclisi'ne çağrı yapan göstericiler, Trump'ın azledilmesini talep etti.



Soğuk altında saatlerce süren gösteride, "kalk ve diren", "Trump yasaların üstünde değil" ve "Trump'ı azlet" sloganları atıldı.



ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı önümüzdeki günlerde Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanacak.



Oylamada salt çoğunluk elde edilirse dava taslağı Senato'ya gönderilecek.