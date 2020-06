ABD'de yağmacılar, emekli polisi öldürdü

ABD’de siyahi George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan olaylar giderek şiddetini arttırıyor. Beyaz Saray önünde de gerçekleştirilen eylemler ülke geneline yayıldı. İsyan ateşine dönen protestolarda mağazalar yağmalanıyor.



ABD'nin St.Louis kentinde bir mağazayı yağmacılara karşı korumaya çalışan emekli polis David Dorn öldürüldü. Polis, mağazanın önündeki kaldırımda hayatını kaybeden 77 yaşındaki emekli polisin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.



Şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılamadığını aktaran polis, Dorn’un ölümüne ilişkin zanlıların yakalanmasına yardımcı olanlara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.



TRUMP’DA DORN PAYLAŞIMI



ABD Başkanı Donald Trump da, Dorn’un hayatını kaybetmesini kınadı. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, “Yağmacılar tarafından vahşice vurulan ve öldürülen David Dorn’un ailesine büyük saygı duyuyoruz. Polis memurlarımızı, belki de her zamankinden daha fazla onurlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Our highest respect to the family of David Dorn, a Great Police Captain from St. Louis, who was viciously shot and killed by despicable looters last night. We honor our police officers, perhaps more than ever before. Thank you! pic.twitter.com/0ouUpoJEQ4