ABD'den Afganistan'dan asker çekme kararı

ABD yönetiminden isminin verilmesini istemeyen üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıkı bir inceleme sürecinden sonra Başkan (Joe) Biden, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin çekilmesine ve nihayet ABD'nin Afganistan'daki savaşının bitirilmesine karar verdi. 1 Mayıs'tan önce düzenli bir şekilde çekilme sürecini başlatacağız ve 11 Eylül'ün yıl dönümünden önce ABD'nin ülkedeki tüm askerlerini çekmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



​​​​​​​Yetkili, ABD Başkanı Biden'ın, bu kararını yarın açıklayacağını kaydetti.



20 yıllık savaşın bitirilmesinin, ABD menfaatlerine uygun olduğunu belirten yetkili, Beyaz Saray'ın bu kararının, Kongre'ye, kabine üyelerine, Afgan hükümetine, NATO müttefiklerine, eski ABD'li yetkililere ve Afganistan'a yardımda bulunan diğer ülkelere tebliğ edildiğini söyledi.



Yetkili, çekilmenin NATO ile koordineli yapılacağını vurguladı.



NATO üyelerinin, askerlerini benzer bir süreç içerisinde çekeceğine işaret eden yetkili, "Taliban'a da, düzene ve güvenli çekilme sırasında ABD kuvvetlerine yönelik herhangi bir saldırının güçlü bir yanıtla karşılanacağını söyledik." dedi.



Yetkili, bu çekilme sürecinin daha önce olduğu gibi "şartlara bağlı" bir durum şeklinde olmadığının altını çizerken, şartlara yönelik yapılan incelemede çekilme tarihinin kesin olduğunu ve 11 Eylül'ün yıl dönümünden önce tüm ABD askerlerinin çekileceğini söyledi.



Afganistan'da herhangi bir ABD askeri gücünün kalıp kalmayacağına yönelik bir soruya ise yetkili, sadece ülkedeki diplomatik tesisleri korumak için gerekli bir güvenlik gücünün kalacağını söyledi.