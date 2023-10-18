ABD'den Hamas ile bağlantı kişilere yaptırım

Son dakika haberi! İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken ABD Hazine Bakanlığı, aralarında kilit bir komutanın da bulunduğu 10 Hamas üyesine yaptırım uygulanacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni yaptırımların Gazze'de ve Sudan, Türkiye, Cezayir ve Katar dahil olmak üzere başka yerlerde bulunan kişileri hedef aldığı belirtildi.
Hazine Bakanı Janet Yellen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, Hamas'ın aralarında çocukların da bulunduğu İsrailli sivillere yönelik acımasız ve vicdansız katliamının ardından Hamas'ın finansörlerini ve kolaylaştırıcılarını hedef almak üzere hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmektedir." dedi.
ABD, HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLADI
Hamas 7 Ekim'de İsrail içinde sürpriz bir saldırı başlatarak bin 400 kişinin ölümüne neden oldu. İsrail'in savaş ilan edip misilleme saldırılarına başlamasının ardından Hamas sağlık yetkililerine göre Gazze'de yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.
Diğer taraftan yaptırımlar, Başkan Joe Biden'ın, İsrail'i ziyaret ettiği sırada geldi.
Yellen, "ABD Hazinesi terör finansmanını etkili bir şekilde engelleme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir ve Hamas'a karşı araçlarımızı kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz." dedi.
ABD daha önce Hamas'ı bir terör örgütü olarak tanımlamıştı.Hazine Bakanlığı, bugüne kadar İran rejimi ile Hamas ve Hizbullah gibi örgütler tarafından terörizm ve terörün finansmanı ile bağlantılı yaklaşık bin kişi ve kuruluşu hedef aldığını açıkladı.
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