ABD'den Hamas ile bağlantı kişilere yaptırım

ABD, HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLADI

Hamas 7 Ekim'de İsrail içinde sürpriz bir saldırı başlatarak bin 400 kişinin ölümüne neden oldu. İsrail'in savaş ilan edip misilleme saldırılarına başlamasının ardından Hamas sağlık yetkililerine göre Gazze'de yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.



Diğer taraftan yaptırımlar, Başkan Joe Biden'ın, İsrail'i ziyaret ettiği sırada geldi.



Yellen, "ABD Hazinesi terör finansmanını etkili bir şekilde engelleme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir ve Hamas'a karşı araçlarımızı kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz." dedi.



ABD daha önce Hamas'ı bir terör örgütü olarak tanımlamıştı.Hazine Bakanlığı, bugüne kadar İran rejimi ile Hamas ve Hizbullah gibi örgütler tarafından terörizm ve terörün finansmanı ile bağlantılı yaklaşık bin kişi ve kuruluşu hedef aldığını açıkladı.