ABD'den plan "değişikliklere açık'' mesajı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Trump yönetiminin barış planının müzakereler için bir ''başlangıç noktası ve değişikliklere açık'' olduğunu söyledi.

203001-netanyahu-trump.jpg

İlişkili Haberler

Erdoğan'dan ABD'nin Ortadoğu planına tepki

Erdoğan'dan ABD'nin Ortadoğu planına tepki

İşte Trump'ın planındaki Filistin başkenti (Bu nasıl başkent?)

İşte Trump'ın planındaki Filistin başkenti (Bu nasıl başkent?)

AB'den Trump'ın sözde barış planına tepki

AB'den Trump'ın sözde barış planına tepki

İsrail-Filistin sorununun çözümü için Trump yönetiminin açıkladığı tek taraflı barış planının ele alındığı BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Craft, ABD'nin teklifini savundu.

Bu teklifin Filistinliler için ''harika'' ve ''gerçekçi ve uygulanabilir'' bir plan olduğunu iddia eden Craft, ''Bu plan 'işine gelirse ya da dediğim dedik' bir plan değil, taşa da kazılmadı. Aksine, bu bir açılış teklifi, müzakereler için bir başlangıç noktası, bitiş çizgisi değil'' dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Filistin'in ''70 yıldır başarısız olan eski bir plan'' konusunda ısrarcı olduğunu belirterek, Trump yönetimin teklifine bir şans verilmesi gerektiğini ifade etti.

Danon, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ''görevde olduğu sürece barış konusunda ilerleme kaydedilemeyeceğini'' öne sürdü.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...