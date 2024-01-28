ABD'den üst düzey ziyaret

Ankara, Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir ismi ağırlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland ile görüştü.

ABD'den üst düzey ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan ve Nuland'ın Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldiğini bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da X'ten yaptığı paylaşımda, Nuland'la bir araya gelerek Ortadoğu ve Afrika'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nuland, Türkiye- Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

ABD'den üst düzey ziyaret - 1

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