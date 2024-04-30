Boeing'in ölü bulunan çalışanının ifadesi yayınlandı: "Şirket yasaları ihlal etti"

Eski Boeing çalışanı John Barnett, şirketin 787 model yolcu uçaklarını yaptığı fabrikadaki kalite denetimlerini “ortadan kaldırmaya” çalıştığını iddia etti.



Şirkette kalite kontrol müdürü olarak görev yapmış olan Barnett, havacılık devinin aleyhine yürütülen bir davada ifade veriyordu.



Yetkililer, 62 yaşındaki adamın iki gün süren ifadenin ardından ölümünün “silahla kendi yol açtığı yaradan” kaynaklandığını söyledi.



Boeing ise Barnett’in ölümünden “üzüntü” duyduğunu, ancak gündeme getirdiği sorunların ele alındığını ve çözüldüğünü savundu.

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HIZLI ÜRETİM, EKSİK ÖNLEM



Havacılık devinde yaşanan güvenlik skandalları, ocak ayında 737 Max tipi bir uçağının acil çıkış kapısının havada patlamasının ardından yeniden gündeme gelmişti.



Barnett’in ölmneden önce sunduğu ifade metni avukatları tarafından yayınlandı. İfade metninin 140 sayfayı geçtiği belirtildi.



Barnett, daha önce BBC’ye, müdürlerin uçakları mümkün olduğu kadar kısa sürede üretmek için gerekli prosedürleri sık sık görmezden geldiklerini söylemişti.



Barnett, yayınlanan ifadesinde bu iddialarını daha detaylı anlatıyor ve müdürleri tarafından kötü muameleye maruz kaldığını öne sürüyor.



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BELGELERDE SAHTECİLİK



İfadesinin büyük bölümü, üretim sürecinde yaşanan sorunlara dair kayıtlarda sahtecilik yapıldığı konusundaydı.



Özellikle de bozuk ve standardı yakalayamayan parçalar hakkındaki kayıtların yetersizliği.



John Barnett, çalışanların zamandan tasarruf etmek için şirketin kendi kalite kontrol sistemindeki belirli kuralları atlama baskısı altında olduklarını da öne sürmüştü.



Barnett, fabrikada “Uçak yapıyoruz, süreçleri takip etmeye vaktimiz yok” havasının hakim olduğunu savunmuştu.



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DAVA EYLÜL'DE BAŞLAYACAK



John Barnett ayrıca, ifadesinde şirket tarafından sayısız kez belge sahteciliği yapıldığını da savunmuştu.



Barnett’in açtığı davanın sürmesi bekleniyor. Davayı eski kalite kontrol müdürünün ölümünün ardından annesi Vicky Stokes ve kardeşi Rodney Banett sürdürecek.



Duruşmaların Eylül’de başlaması bekleniyor.