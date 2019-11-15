ABD'nin baskısına rağmen Hindistan S-400'de ısrarlı

Hindustan Times'ın, adının açıklanmasını istemeyen ve S-400 satışıyla ilgili gelişmelerden haberdar olan kaynaklara dayandırılan haberinde, Yeni Delhi hükümetinin geçen eylülde S-400 hava savunma sistemi için Rusya'ya 850 milyon dolar ödeme yaptığı belirtildi.



Haberde kaynaklardan birinin, "Beş sistemin hepsinin teslimatının 2025 yılına ertelenmesi konusunda bazı endişeler vardı. Ancak ödeme yapıldı, ilk sistemin 16 ile 18 ay içinde teslim edilmesi bekleniyor" dediği aktarıldı.



Hindistan ile Rusya, Ekim 2018'de toplam 5,4 milyar dolara mal olacak beş S-400 hava savunma sistemi satışı için anlaşma imzalamıştı.



Rusya, teslimata 2020'ye kadar başlayacağını, Yeni Delhi'nin son parçaları en erken 2025'de almasının öngörüldüğünü açıklamıştı.



İki ülkenin ABD yaptırımlarından kaçınmak için alternatif ödeme modelleri üzerinde çalıştığı belirtiliyordu.



TRUMP HİNDİSTAN'A BASKI YAPIYOR



S-400 satış anlaşması, Donald Trump yönetimini öfkelendirmişti. ABD Başkanı Trump, birçok vesileyle Rusya ile Hindistan arasındaki bu anlaşmaya karşı çıktığını dile getirmişti.



Silah satın almanın egemenlik hakkı olduğunu vurgulayan Yeni Delhi, herhangi bir ülkenin kendilerine Rusya'dan askeri donanım almamalarını dikte edemeyeceğini açıklamıştı.