Afganistan'da bağımlı avı: 9 ölü

Afganistan'da evsiz uyuşturucu bağımlıları hedef haline geldi.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de kimliği belirsiz kişiler Qargha Barajı'nın etrafındaki evsizleri öldürmeye başladı.



Afgan polisindan yapılan açıklamada şimdiye kadar dokuz kişinin silahla vurulduğu belirtildi. Saldırganların uyuşturucu bağımlılarını hedef alması ise dikkatleri çekti.



Polis olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bağımlıların uykuda öldürüldüğü ifade edildi.

Afyon ülkesi 35 milyon nüfusa sahip Afganistan'da yaklaşık 2 milyon 500 bin uyuşturucu bağımlısı olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 20 bin bağımlının da evsiz olduğu belirtiliyor. Evsiz bağımlıların yarısı ise başkent Kabil'de yaşıyor.

Afganistan'da geniş çaplı ekimlerin yapıldığı afyon tarlaları bulunuyor.

Yine geçtiğimiz iki ayda ağır geçen kış nedeniyle yaklaşık 50 evsizin donarak öldüğü bildirilmişti.



Dünyanın en büyük afyon üreticisi Afganistan'da uyuşturucu ekonominin temel taşlarından biri halinde.

ABD 2001'deki işgalinden bu yana uyuşturucu üretimiyle mücadelede yaklaşık 9 milyar dolar harcadı. Yetkililer kapsamlı bir program için çok daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduklarını aktarıyor.