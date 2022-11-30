Afganistan'da patlama: 15 ölü, 20 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Afganistan'ın Samangan vilayetinde kentinde bir patlama meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre olayda 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Afganistan'da patlama: 15 ölü, 20 yaralı
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Son dakika haberi! Afganistan'ın kuzeyindeki Aybak eyaletinin başkenti Samangan vilayetinde namaz vakti bir dini okulda meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybetti.  Patlamada en az 20 kişi de yaralandı.

Eyalet sözcüsü Emdadullah Muhacir,  "Cahdia Medresesi'nde yerel saat ile  12.45 sıralarında patlama meydana geldi. Bu medresede pek çok erkek öğrenci okumaktadır" dedi. 

Diğer tarftan, patlamanın sorumluluğunu üstlenen olmadı. 

Öte yandan Taliban, geçen yıl ülkeyi devraldığından beri son zamanlarda Afganistan'da camiler de dahil olmak üzere çeşitli bombalı saldırılar gerçekleşti. Bunların bir kısmı DAEŞ tarafından üstlenildi. 

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