Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Celalabad şehrinde İnekas televizyonu sahibi İncinyer Zalmai'nin makam aracının önünün silahlı kişilerce kesildiğini söyledi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Zalmai'nin şoförünün silahlı kişilerce öldürülmesinin ardından kaçırıldığını, nereye götürüldüğünün henüz belirlenemediğini belirtti.