Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Celalabad şehrinde İnekas televizyonu sahibi İncinyer Zalmai'nin makam aracının önünün silahlı kişilerce kesildiğini söyledi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Zalmai'nin şoförünün silahlı kişilerce öldürülmesinin ardından kaçırıldığını, nereye götürüldüğünün henüz belirlenemediğini belirtti.
Afganistan'da televizyon kanalı sahibi kaçırıldı
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde özel bir televizyon kanalı sahibinin silahlı kişilerce kaçırıldığı belirtildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Celalabad şehrinde İnekas televizyonu sahibi İncinyer Zalmai'nin makam aracının önünün silahlı kişilerce kesildiğini söyledi.