Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı

Belçika'da metroda bir adam, ağzına götürdüğü elini metrodaki tutunma demirlerine sürünce vatandaşlardan tepki aldı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasından sonra adam gözaltına alındı.

DHA 11.03.2020 - 12:53

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Belçika’da metroda maskeli bir adam, ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü.

O görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekerken, şüpheli gözaltına alındı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de metroya binen maskeli adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü. Tükürükle ıslattığı parmaklarını ise metroda bulunan tutunma borusuna sürdü. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu görüntülerdeki adamın gözaltına alındığı açıklandı. Brüksel Toplu Taşıma Kurumu’ndan yapılan açıklamada, alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu ifadelerine yer verildi.

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