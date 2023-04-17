Akdeniz'de paketler halinde 2 ton kokain bulundu

İtalya Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekiplerinin, Sicilya Adası'nın doğusunda Akdeniz'e bırakılmış paketlerde yaklaşık 2 ton kokain ele geçirdiği bildirildi.

Mali Polisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Katanya iline bağlı mali polis ekipleri, havadan rutin kıyı kontrol faaliyetleri sırasında deniz yüzeyinde ışıklı sinyal cihazı bulunduğunu ve ağ yardımıyla bir arada tutulan çok sayıda paket olduğunu tespit etti.