Akdeniz'de paketler halinde 2 ton kokain bulundu

İtalya güvenlik güçleri Sicilya Adası yakınlarında Akdeniz'in ortasına bırakılmış paketleri topladı. Paketlerde yaklaşık 2 ton kokain bulunduğu bildirildi.

Akdeniz'de paketler halinde 2 ton kokain bulundu
Kaynak: AFP

Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekiplerinin, Sicilya Adası'nın doğusunda 'e bırakılmış paketlerde yaklaşık 2 ton ele geçirdiği bildirildi.

Mali Polisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Katanya iline bağlı mali polis ekipleri, havadan rutin kıyı kontrol faaliyetleri sırasında deniz yüzeyinde ışıklı sinyal cihazı bulunduğunu ve ağ yardımıyla bir arada tutulan çok sayıda paket olduğunu tespit etti.

Akdeniz'de paketler halinde 2 ton kokain bulundu - 1 Kaynak: AFP

Operasyonla denizden toplanan 70 kadar pakette yaklaşık 2 ton kokain bulunduğu belirlendi.

Denizde ele geçirilen kokaine Katanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

Mali Polisin açıklamasında paketlerin ambalajının suda batmayan özellikte olduğu belirtildi, üzerlerindeki ışıklı sinyal cihazından, güzergahtaki gemilerden biri tarafından alınmak amacıyla denize bırakılmış  kargosu olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi

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