Almanya Covid-19 kuralları sertleşiyor: Aşı yaptırmayanlara tüm mekanlar için test şartı

Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede kurallar daha da sertleşiyor. Alman basınına sızan hükümetin hazırladığı taslak metne göre, ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirilecek.

Anadolu Ajansı 10.08.2021 - 16:44

Almanya Covid-19 kuralları sertleşiyor: Aşı yaptırmayanlara tüm mekanlar için test şartı

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Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede bazı yeni kurallar uygulanması planlanıyor.

Alman basınına sızan hükümetin hazırladığı taslak metne göre, virüse karşı aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırılıyor.

TÜM MEKANLARA TEST ŞARTI

3G olarak özetlenen yeni kurallara göre, ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirilecek.

Aşı olanlar veya hastalığı geçirenler kapalı mekanlara sorunsuz girebilecekken aşı yaptırmayan veya hastalık geçirmeyenler için test zorunluluğu olacak.

AŞI YAPTIRMAYAN TEST ÜCRETİ ÖDEYECEK

Ayrıca Ekim ayından itibaren aşı yaptırmayan yetişkinler ücretsiz Covid-19 testlerinden yararlanamayacak. Bu kişilerin test ücretlerini kendileri ödemesi gerekecek.

Yalnızca sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamile kadınlar, çocuklar ve 18 yaşın altındaki gençler için ücretsiz Covid-19 testi sunulmaya devam edilecek.

Kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma mecburiyeti ise devam edecek.

Söz konusu kuralların bugün Başbakan Angela Merkel'in, 16 eyalet başbakanıyla yapacağı toplantı sonrası kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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