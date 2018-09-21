Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Berlin'de basın toplantısı düzenledi.



Maas, "Türkiye'nin Suriye ve İdlib ile ilgili görüşmelerde son derece olumlu bir rol oynadığını gördük; sonuçta Türkiye ve Rusya silahlardan arındırılmış bölge üzerinde anlaştı ve bu son derece önemli" dedi.



Maas ayrıca Türkiye'yi ekonomik olarak istikrarlı tutmanın Almanya'nın yararına olduğunu vurguladı.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin bu istikrarı sağlamak için gerekli kararları alabileceğini düşündüğünü da vurguladı.



RUSYA İLE İDLİB MUTABAKATI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz pazartesi günü iki ülkenin Suriye'nin İdlib kentinde silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

