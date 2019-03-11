Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mezar-ı Şerif şehrindeki üssü ziyaretinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın Afganistan'a en çok yardım eden ve ülkede en çok askeri birliği bulunan ikinci ülke olduğunu söyledi.



Almanya'nın Afganistan'da istikrarın sağlanmasından yana durduğunu ifade eden Maas, ülkede barışın tesis edilmesi imkanının bulunduğunu belirtti.



Maas, barışın Afganistan halkını eskiye değil geleceğe güvenle götürmesini umduklarını vurguladı.



Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan yaklaşık bin 300 Alman askeri bulunuyor.