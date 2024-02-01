Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer: Ordumuz ülkeyi iyi savunacak yeterlilikte değil

Almanya'nın Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer, ülkenin silahlı kuvvetlerinin dışarıdan gelen potansiyel bir saldırı durumunda ülkeyi iyi savunabilecek konumda olmadığı konusunda uyardı.
Handelsblatt'ın “Güvenlik ve Savunma 2024” konferansında konuşan General Carsten Breuer, Alman silahlı kuvvetlerinin yeniden “savaşa hazır” hale gelebilmesi için yeni donanımlara ve silahlara ihtiyacı olduğunun altını çizdi.
General ülkenin savaş durumuna hazır olup olmadığı sorusuna, “Bu soru oldukça sık soruluyor, o yüzden şöyle ifade edeyim. Eğer şimdi saldırıya uğrasaydık kendimizi savunabilir miydik? Evet, yapardık. Ama bunu iyi yapabilir miyiz? Hayır, yapamayız.” ifadeleri ile yanıt verdi.
Son satın alımlar ile Alman silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu askeri donanım açığını kapatabileceğinin altını çizdi.
SİLAHLI KUVVETLERE 100 MİLYAR EURO BÜTÇE
General sözlerine, "Bu açığı muhtemelen iki ila üç yıl içinde kapatabiliriz, her halükarda beş veya sekiz yıldan kısa bir sürede açık kapanacaktır." diye devam etti.
Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının ardından savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya karar verdi.
Ülke, gelişmiş silah sistemleri satın almak ve silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 100 milyar euroluk özel bir fon kurdu.
Planın bir parçası olarak hükümet envanterine katacağı ABD yapımı F-35 savaş jetleri, Chinook nakliye helikopterleri ve İsrail Arrow-3 füze savunma sistemi de dahil olmak üzere birçok yeni ekipman için satın alım sözleşmesi imzaladı.
UKRAYNA'YA YARDIM 2 KATINA ÇIKACAK
Kendi ordu envanterini genişletmek üzerine çalışmalara yeni yeni başlayan Almanya 2024 yılı için Ukrayna'ya sağlayacağı yardımı iki katına çıkaracağını duyurdu.
Almanya'da Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı 2024'te iki katına çıkararak 8 milyar euroya yükseltmek konusunda pratikte anlaştı.
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