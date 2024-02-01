Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer: Ordumuz ülkeyi iyi savunacak yeterlilikte değil

SİLAHLI KUVVETLERE 100 MİLYAR EURO BÜTÇE



General sözlerine, "Bu açığı muhtemelen iki ila üç yıl içinde kapatabiliriz, her halükarda beş veya sekiz yıldan kısa bir sürede açık kapanacaktır." diye devam etti.



Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının ardından savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya karar verdi.



Ülke, gelişmiş silah sistemleri satın almak ve silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 100 milyar euroluk özel bir fon kurdu.



Planın bir parçası olarak hükümet envanterine katacağı ABD yapımı F-35 savaş jetleri, Chinook nakliye helikopterleri ve İsrail Arrow-3 füze savunma sistemi de dahil olmak üzere birçok yeni ekipman için satın alım sözleşmesi imzaladı.



Ukrayna: Almanya ve diğer Avrupa devletleri, güvenlik için silah sağlamalı Haberi Görüntüle UKRAYNA'YA YARDIM 2 KATINA ÇIKACAK



Kendi ordu envanterini genişletmek üzerine çalışmalara yeni yeni başlayan Almanya 2024 yılı için Ukrayna'ya sağlayacağı yardımı iki katına çıkaracağını duyurdu.



Almanya'da Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı 2024'te iki katına çıkararak 8 milyar euroya yükseltmek konusunda pratikte anlaştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin