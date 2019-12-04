Almanya Gürcü cinayetiyle ilgili iki Rus diplomatı sınırdışı ediyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de ağustos ayında bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesinde Rus istihbaratının parmağı olabileceği gerekçesiyle Alman federal savcıları davayı yerel yetkililerden devralmıştı.



Cinayetten kısa bir süre sonra gözaltına alınan bir zanlının pasaport numarasından Rus istihbarat servisleriyle bağlantısı olduğu tespit edilmişti.



Savcılar zanlının cinayette kullanıldığı düşünülen silahı Spree nehrine atmaya çalışırken yakalandığını duyurmuştu.



Çeçenistan'daki Moskova karşıtı direnişçilerle birlikte savaştığı iddia edilen Zelimhan Hangoşvili Berlin'de camiye gittiği sırada başından iki kurşunla vurularak öldürülmüştü.



Ağustos ayındaki cinayetten sonra Kremlin olayla Rus hükümeti arasında bir bağlantı olduğu iddialarını kategorik olarak reddetmişti.