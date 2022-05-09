Almanya küresel kıtlık konusunda endişeli

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze Cumartesi günü Bild gazetesine verdiği demeçte, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmeyen bir kıtlık konusunda uyarıda bulundu.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Bakan, buna neden olarak COVID-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonunu gösterdi.

"DURUM OLDUKÇA DRAMATİK"



Bakan, Cumartesi günü geç saatlerde Alman gazetesine verdiği demeçte, "Durum oldukça dramatik" dedi ve BM Dünya Gıda Programına göre 300 milyondan fazla insanın akut açlıktan muzdarip olduğunu ve BM'nin bu verileri sürekli olarak revize ettiğini söyledi.

Schulze, dünya genelinde gıda fiyatlarının üçte bir oranında arttığı ve rekor seviyelere ulaştığı konusunda uyardı ve bu acı haberin milyonlarca kişinin ölümüne neden olabileceğini söyledi.

Dünya Gıda Programı, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının diğer bölgelere ulaşamadığı için 44 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu ve bu tahılın Türkiye'ye ulaştırılması için Karadeniz limanlarının açılması çağrısı yaptı.



“RUSYA UKRAYNA'DAN TAHIL ÇALIYOR”



Bakan Schulze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "açlık yoluyla bir savaş yürütmekle" suçlayarak gelişmeden Moskova'yı sorumlu tuttu. Rusya'nın "Ukrayna'dan tahıl çaldığını" iddia etti.



Bakan ayrıca, “dünya nüfusunun yarısına ev sahipliği yapan” 40 ülkenin Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini kınamamasının, sözde “gıda şantajına karşı savunmasızlıklarının” bir sonucu olduğunu iddia etti. Yine de bu ifadeyi destekleyecek herhangi bir özel kanıt sunmadı.

Aynı zamanda, bazı ulusların yeşil enerjiye odaklanmasının da gıda kıtlığına katkıda bulunduğunu ifade etti. Özellikle “Almanya, yiyecekleri yakıt olarak kullanmayı bırakmalı” diye öneride bulundu. Almanya'daki sözde biyoyakıtın %4'e kadarının gıda ve hayvan yemlerinden yapıldığını belirterek, sadece Almanya'da değil, potansiyel olarak uluslararası alanda bunun sıfıra indirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



“ALMANYA BİTKİSEL YAĞ İLE YAKIT YAPMAYA SON VERMELİ”



Almanya "her yıl araba depolarına bitkisel yağlardan yapılan 2,7 milyar litre yakıt döküyor" diye belirtti ve bunun tek başına "Ukrayna'nın ayçiçek yağı üretiminin neredeyse yarısına" tekabül ettiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna'da devam eden ihtilaf, buğday fiyatlarının Mart ayında birkaç yılın en yüksek seviyelerine yükselmesiyle küresel tahıl kıtlığı korkularına yol açtı. Hem Rusya hem de Ukrayna, küresel ihracatın yaklaşık %30'unu oluşturan başlıca buğday tedarikçileri.



Ancak Nisan ayı ortasında, Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Kiev'e daha etkili silahlar sağlamanın, dünyanın sözde küresel kıtlıktan kaçınmasına tam olarak yardımcı olacak şey olduğunda ısrar etti. Özdemir, Moskova'yı "açlık stratejisi" ile suçladı.