Almanya'da 300 milyon euro değerinde kokain ele geçirildi

Almanya'da Hamburg Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen bir gemide 1,5 ton kokain ele geçirildi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 300 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 12:23 | Son Güncelleme : 10.08.2020 - 12:27

Almanya'da 300 milyon euro değerinde kokain ele geçirildi

Hamburg Gümrük Dairesi'nden yapılan açıklamada, Güney Amerika'dan gelen bir gemideki konteynerde 1,5 ton kokaine el konulduğu doğrulanarak bunun limanda ele geçirilen en fazla kokain miktarlarından biri olduğu kaydedildi.

Alman medyasında, piyasa değeri 300 milyon euro civarında olan uyuşturucu maddenin Güney Amerika ülkesi Guyana'dan CMA CGM Jean Gabriel adlı gemiyle Hamburg'a geldiği ve Polonya üzerinden tüm Avrupa'ya dağıtılmasının planlandığı aktarıldı.

Hamburg limanında, geçen yıl Uruguay'ın başkenti Montevideo'dan gelen ve soya fasulyesi taşıyan bir yük gemisinin içinde rutin kontroller sırasında 4,5 ton kokain bulunmuştu.

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